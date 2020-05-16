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Заражение коронавирусом через поверхность: в ВОЗ сделали неожиданное заявление

16 мая 2020, 20:56

Вирус может выжить до семи дней на поверхности.

коронавирус
Вирус может выжить до семи дней на поверхности / Фото pixabay.com

О рисках заражения коронавирусом при прикосновении к общедоступным поверхностям рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что подобные случаи не известны, в то же время посоветовали проводить дезинфекцию.

Как отмечается в гигиенических рекомендациях ВОЗ, вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле.

В то же время у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении, пишет Немецкая волна.

ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что вирусологи в Германии отказались от обязательной вакцинации от COVID-19.

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