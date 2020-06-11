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Как передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнение

11 июня 2020, 10:42

В организации уточнили свое предыдущее заявление о возможных путях распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Коронавирус 2020 - в ВОЗ сделали важное уточнение о путях передачи
Коронавирус 2020 - в ВОЗ сделали важное уточнение о путях передачи / spiegel.de/

В ВОЗ опровергли свое же заявление о том, что бессимптомные пациенты с коронавирусом очень редко распространяют Covid-19.

Такое заявление делала глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхове 9 июня – но теперь она уточнила, что на данный момент просто недостаточно данных для подобных выводов, сообщает CNBC.

"Я использовала фразу "очень редко", и я думаю, что это недопонимание – утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований", – пояснила Ван Керхове.

Читайте такжеУченые рассказали, что остановит вторую волну коронавирусаЗаявление представительницы ВОЗ о "редкости передачи" вызвало резонанс, так как пациенты без симптомов были вынуждены месяцами находиться в изоляции из-за страха перед пандемией. Но, похоже, им придется делать это и дальше.

По данным исследований, 16% населения могут переносить коронавирус без симптомов. В то же время есть гипотеза, что до 40% передачи коронавируса (в мировом масштабе) может происходить за счет бессимптомных носителей.

Напомним, коронавирус передается через внешне здоровых людей: симптомы коронавируса проявляются позже, чем человек начинает инфицировать других. Поэтому риск заболеть Ковид-19 резко возрастает.

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