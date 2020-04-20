Вакцины не ждите: в ВОЗ шокировали мрачным прогнозом по коронавирусу

Вакцины против COVID-19 по-прежнему нет / Фото Reuters

Угроза коронавируса может сохраниться в ближайшем будущем, заявил профессор медицины, спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии Дэвид Набарро,

Он аргументировал свое мнение тем, что гарантии того, что вакцина против болезни будет найдена по-прежнему нет.

Эксперт обратил внимание на то, что все люди с признаками болезни и те, кто с ними контактировал, по-прежнему должны будут находиться на карантине.

По его словам, это позволит уменьшить риск заражения пожилых, а также обеспечить больничную базу для случаев коронавируса, пишет Bloomberg.

"Это станет новой нормой для всех нас", – добавил Набарро.

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Напомним, ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Оксана Чемич озвучила пугающий сценарий развития эпидемии COVID-19.