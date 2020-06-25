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В ВОЗ спрогнозировали, как сильно увеличится число случаев коронавируса

В главной профильной организации мира по вопросам здравоохранения сделали новый прогноз по поводу коронавирусной пандемии.

25 июня 2020, 21:39
Тест, коронавирус
В ВОЗ спрогнозировали, как сильно увеличится число случаев коронавируса / УНИАН

Ситуация с китайским коронавирусом Covid-19 в мире продолжает ухудшаться (равно как и в Европе) становится все хуже и хуже, а на следующей неделе количество случаев заражения на планете Земля может превысить 10 миллионов.

Об этом сообщает портал Deccanherald со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханома Гебреиесуса.

"Хотя ситуация в Европе улучшилась, по всему миру она ухудшается. В первый месяц пандемии ВОЗ сообщили о менее 10 тысячах случаях, в последний же месяц было заявлено о почти четырех миллионах случаях. На следующей неделе мы ожидаем, что число случаев заражения достигнет 10 миллионов, а число жертв ‒ 500 тысяч", ‒ заявил гендиректор ВОЗ в ходе выступления перед Европарламентом.

Напомним, по состоянию на 25 июня 2020 года пандемия китайского коронавируса продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями. Именно так оценил ситуацию директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, данная пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

китайский коронавирус Covid-19 пандемия ВОЗ
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