В ВОЗ спрогнозировали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу / Reuters

Эпидемиологи в массе своей не могут дать точный прогноз по поводу того, когда у населения Земли появится коллективный иммунитет против китайского коронавируса COVID-19.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан.

По его словам, медики пока не пришли к единому мнению по поводу того, какой процент населения должен переболеть, чтобы у человечества появился коллективный иммунитет.

"Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше ", — заявил Райан.

Кроме того, медик напомнил, что пока удается избежать ситуации, при которой все больницы были бы переполнены, а люди умирали бы тысячами каждый день.

Также, по словам Райяна, довольно часто люди, которые переболели COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают плохо себя чувствовать (в частности, страдают от проблем с дыханием и от сухого кашля). Соответственно, заболевание имеет долгосрочные последствия, которые на данный момент еще не в полной мере понятны специалистам.

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Напомним, ранее официальный спикер ВОЗ Маргарет Харрис заявила о том, что пандемия коронавируса развивается как одна большая волна с пиками и спадами.