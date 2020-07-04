В ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 по состоянию на 4 июля выявили у более 11 миллионов человек – только за последние сутки заразились 200 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали 524 тысячи человек. Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что наступил второй пик пандемии коронавируса в некоторых странах.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве.

"То, что происходит сейчас во многих странах – это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени", − сказал Райан.

По его словам, опасность второго пика пандемии заключается в увеличении эндемичности коронавируса, или постоянного уровня заболеваемости.

Однако представитель ВОЗ не уверен насчет вероятности наступления второй волны эпидемии опасной инфекции.

Читайте такжеВакцина от COVID-19: в ВОЗ назвали новые оптимистичные срокиНапомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в ближайшее время может появиться новый эпицентр распространения COVID-19 в мире. Речь идет о Ближнем Востоке. Регион находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса, передает The Guardian.

В 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, зарегистрированы более миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зафиксированы в Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.