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Британские ученые нашли мутации в коронавирусе – вакцины могут не сработать

11 мая 2020, 16:11

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины подчеркивают, что пока неясно, как именно мутации влияют на вирус.

коронавирус
Британские ученые нашли мутации в коронавирусе / Reuters

Коронавирус 2020, который за пять месяцев "путешествия" по планете заразил более 4 200 000 человек, загнал ученых в тупик.

Исследователи начали серьезно говорить о том, что вакцину от коронавируса могут и не создать.

Дело в том, что британские ученые нашли несколько мутаций в коронавирусе, которые могут свидетельствовать о том, что вирус способен адаптироваться к человеку, сообщает The Guardian.

Так, анализ более 5300 геномов коронавируса из 62 стран показывает, что в некоторых его штаммах произошли мутации, в том числе два генетических изменения, изменившие "шиповидный белок", с помощью которого вирус крепится к клеткам человека.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины подчеркивают, что пока неясно, как именно мутации влияют на вирус. На данный момент мутации, связанные с "шиповидным белком", достаточно редкие.

"Это именно то, на что нам нужно обратить внимание. Люди делают вакцины и разрабатывают методы лечения на основе этого белка, потому что он кажется хорошей целью. Мы должны следить за этим, чтобы любые мутации не аннулировали ни один из разрабатываемых подходов борьбы с коронавирусом", – сказал автор исследования, профессор Мартин Хибберд.

Ученые переживают, что могут возникнуть более масштабные мутации в "шиповидном белке" вируса. Он является основной целью ведущих разработчиков вакцин во всем мире, и если этот белок слишком изменится, то вакцины будут неэффективными.

"Это раннее предупреждение. Даже если обнаруженные мутации не повлияют на вакцины, могут быть и другие, и нам необходимо контролировать эти, чтобы мы не были пойманы врасплох при развертывании вакцины, действующей лишь против некоторых штаммов", – подытожил ученый.

Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от коронавируса - СМИНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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