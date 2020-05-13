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В ВОЗ признали бессилие перед COVID-19 и сделали неутешительный прогноз

13 мая 2020, 12:01

В ближайшем будущем ученые не смогут изобрести вакцину от китайской коронавирусной инфекции.

коронавирус
Вакцину от коронавируса пока не изобрели / pixabay.com

На сегодняшний день не существует лекарств, способных полностью уничтожить коронавирусную инфекцию COVID-19. Более того, есть серьезные сомнения относительно того, смогут ли ученые изобрести вакцину в ближайшее время. Об этом рассказала пресс-секретарь Всемирной организации здоровья Маргарет Харрис.

По ее словам, методы лечения коронавируса, которые используют врачи в данный момент, могут лишь ослабить симптоматику или же уменьшить длительность болезни. Однако эффективного лекарства, полностью останавливающего вирус, на данный момент нет.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые находятся на ранних стадиях исследований. Они ограничивают тяжесть или длительность заболевания. Но у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус", - цитирует ее слова Reuters.

Напоследок Харрис подчеркнула, что надеяться на создание вакцины от коронавируса преждевременно, так как в мире медицины COVID-19 считается сложным вирусом, изобрести вакцину от которого весьма непросто.

Ранее в ВОЗ заявили, что в организации исследуют несколько методов лечения коронавирусной инфекции, которые должны ослабить течение болезни. Наблюдается положительная динамика, однако эффективность методики подтвердят только дополнительные исследования.

коронавирус общество медицина Covid-19
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