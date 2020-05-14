Ведущая ученая ВОЗ рассказала, сколько времени нужно на обуздание коронавируса

Ученая ВОЗ рассказала, сколько времени нужно на обуздание коронавируса / Reuters

Для взятия под контроль очагов пандемии китайского коронавируса может потребоваться период от четырех до пяти лет.

С таким заявлением на недавней конференции выступила одна из ведущих ученых Всемирной организации здравоохранения Соумия Сваминатан, пишет авторитетное американское издание The New York Post. По ее словам, на сроки борьбы с коронавирусом влияют различные факторы: в том числе - как меняется Covid-19, какие будут приниматься ограничительные меры и когда, наконец, будет получена вакцина.

Сваниматан также заявила, что потенциально пандемия коронавируса может стать гораздо серьезнее. А, в случае, если Covid-19 мутирует, то вакцина не принесет желаемого результата. Между тем, эксперт ВОЗ Майк Райан на той же конференции сказал, что никто не может сейчас предугадать, когда пандемия отступит.

Напомним, ранее во Всемирной организации здоровья в деталях рассказали - поскольку число людей, которые инфицированы китайским коронавирусом Covid-19 в пределах материков Северная и Южная Америка, постоянно увеличивается, то они были официально признаны новыми мировыми центрами пандемии.

