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Вирусолог объяснил, почему в Москве коронавирус подцепила кошка

27 мая 2020, 13:42

Эксперт подчеркнул, что главный источник распространения коронавирусной инфекции — это человек.

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Вирусолог объяснил, почему в Москве коронавирусом заразилась кошка / 1zoom.ru

Коронавирус 2020 атакует не только людей. Как оказалось, домашние животные тоже в зоне риска, но ученые утверждают, что животные заражаются от людей.

Случай заболевания коронавирусом пятилетней домашней кошки в Москве прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, животное не представляет опасности для людей.

Альтштейн напомнил, что главный источник распространения коронавирусной инфекции — это человек. И если питомец заболел COVID-19, то, скорее всего, он заразился от хозяев.

"Это значит, что в этой семье есть вирус, кто-то уже инфицирован", — пояснил врач в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, серьезной опасности заболевший питомец не представляет, поскольку кошки — "очень второстепенные переносчики".  

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые рассказали о суперраспространителях коронавирусаНапомним, ранее в России зафиксировали первый случай заражения коронавирусом кошки. COVID-19 подцепила пятилетняя кошка. Случай подтвержден в Москве.

18 мая владелец кошки обратился с просьбой провести тестирование животного на коронавирусную инфекцию. До этого животное осмотрел ветеринар.

У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Тест на COVID-19  на основе метода ПЦР показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования. Животное поместили на карантин дома у хозяина.

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