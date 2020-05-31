Вирусолог усомнился в новой версии Китая о происхождении коронавируса

Вирусолог оценил новую версию Китая о происхождении коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал огромным испытанием для ученых и медиков всего мира. Из крохотной вспышки в городе Ухань коронавирус быстро разлетелся по миру и стал пандемией. По состоянию на 31 мая в мире выявили более 6 миллионов случаев заражения. На данный момент еще нет вакцины от коронавируса, а лечат его симптоматически.

В то же время все пытаются понять, откуда возник коронавирус. Появляются всевозможные версии, но пока ни одну из них в научной среде не приняли.

В частности, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

Специалист отметил, что для эпидемии коронавируса очаг его распространения принципиального значения не имеет.

"Просто начинаются всякие споры: кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и всё это (возникновение SARS-CoV-2) произошло естественным путем", — отметил Альштейн.

Также, по словам ученого, такие исследования дают штучные результаты.

"Был один положительный результат. От него могло всё и пойти. А сейчас там отрицательные результаты — ну и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов", — сказал ученый, сообщает НСН.

Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, ранее китайские власти назвали источник происхождения коронавируса.

По словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу, виной всему вовсе не рынок диких животных в Ухане.

Теория, на которой до сих пор "железно" стояли китайские официалы - коронавирус пошел бушевать среди людей, и с огромной вероятностью он передался им от диких животных, которыми торговали на уханьском рынке. Тот же самый Гао Фу в январе утверждал: COVID-19 нашли там у "живого товара".

А теперь Гао Фу констатировал, что на рынке в Ухане не было животного источника заражения. Это подтвердили исследования продукции, которую продавали на рынке.

"Рынок сам пал жертвой инфекции", - сказал китайский функционер, пишет Dailymail.