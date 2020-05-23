Коронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пика

В Украине не очень скоро будет пик коронавируса, полагает доктор медицинских наук.
Вирусолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко считает, что в Украине не скоро будет пик китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия.
Пик вируса в украинском государстве будет осенью, рассказала врач в эфире программы Сніданок з 1+1.
По мнению эксперта, пика заболеваемости в Украине еще рано ждать, поскольку в нашей стране очень рано ввели карантин – когда были первые случаи заболевания.
"Я думаю, что пик нас ожидает осенью", – заявила доктор медицинских наук.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевшихНапомним, из-за коронавируса в Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая в нашей стране карантин стал адаптивным.
Ранее в Киевском политехническом институте им. Сикорского спрогнозировали, что в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов возможна вторая волна вируса.