Коронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пика

Пик коронавируса в Украине возможен осенью, спрогнозировала вирусолог / УНИАН

Вирусолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко считает, что в Украине не скоро будет пик китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия.

Пик вируса в украинском государстве будет осенью, рассказала врач в эфире программы Сніданок з 1+1.

По мнению эксперта, пика заболеваемости в Украине еще рано ждать, поскольку в нашей стране очень рано ввели карантин – когда были первые случаи заболевания.

"Я думаю, что пик нас ожидает осенью", – заявила доктор медицинских наук.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевшихНапомним, из-за коронавируса в Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая в нашей стране карантин стал адаптивным.

Ранее в Киевском политехническом институте им. Сикорского спрогнозировали, что в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов возможна вторая волна вируса.