Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать

Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет мягче / Reuters

Коронавирус в мире убил 530 тысяч человек, а число случаев заражения превышает 11 миллионов. Несмотря на жаркую погоду COVID-19 нисколько не сбавляет обороты и начал захватывать новые территории – под удар сейчас попали страны Африки и Южной Америки. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год.

Об этом Альтштейн рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше. Альтштейн уверен, что снижение агрессивности коронавируса 2020 можно ожидать только спустя год, а, может, и больше.

Вирусолог пояснил, что исследователи изучили в 1930-1940 годы эволюцию инфекций и выяснили, что только первое время они протекают в тяжелой форме, а со временем становятся все легче. Он отметил, что коронавирусы "приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко", "размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред".

В то же время Альштейн обратил внимание на то, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов своей высокой заразностью, но выразил надежду, что вирус пойдет по "мягкому пути".

Читайте такжеКогда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19Напомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.