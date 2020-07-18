Коронавирус оказался не таким страшным, как показался весной - вирусолог

Вирусолог заявил, что коронавирус не страшный / pixabay.com

Коронавирус 2020 по состоянию на 18 июля выявили у 14 миллионов человек. Жертвами злой болезни стали 600 тысяч человек. Ежедневно тестируется огромное количество людей, очень много бессимптомников – все это вносит свою лепту в иммунную подушку, а сам коронавирус оказался не таким уж и страшным, заявил вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Об этом сообщает Взгляд.

"То, что будет в сентябре-октябре, это обычная вспышка, которая связана с изменением погодных условий. Я бы не стал называть это второй волной. Просто именно в это осеннее время существует 4 фактора: холодно, сыро, ветрено и очень плохое настроение. Все это способствует снижению иммунитета", – объясняет Зуев.

Эксперт обратил внимание и на то, что термин "вторая волна" появился во времена, когда были исключительно гриппозные вспышки: их вызывает вирус гриппа А, но когда больной находится на стадии выздоровления, у него обнаруживают вирус гриппа Б. Именно при таких обстоятельствах говорили: "Пришла вторая волна". Но сейчас под волной подразумевается обычное увеличение количества пациентов с инфекцией, что по факту является обычной вспышкой.

Вирусолог добавил, что ежедневно тестируется огромное количество людей, очень много бессимптомников – "все это вносит свою лепту в иммунную подушку". При этом врач убежден, что коронавирус не такой уж и страшный.

"Вирус оказался не таким уж страшным, как показался в апреле", – резюмировал Зуев.

Читайте такжеПатологоанатом назвал главную тайну коронавирусаНапомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать.

Об этом Альтштейн рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше. Альтштейн уверен, что снижение агрессивности коронавируса 2020 можно ожидать только спустя год, а, может, и больше.