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Власти Уханя скрывали данные о коронавирусе – эпидемиолог КНР

17 мая 2020, 09:57

Власти города Ухань умалчивали информацию о масштабах COVID-19.

Ухань
Власти города Ухань умалчивали информацию о масштабах COVID-19 / Фото: Reuters

Коронавирус 2020 выявили у более 4 700 000 человек. За пять месяцев от болезни COVID-19 в мире скончались 313 000 человек.

Власти многих стран пытаются найти причину пандемии коронавируса, в частности, США инициировали расследование. В последнее время много обвинений летит в адрес Китая.

В то же время китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань рассказал, что власти города Ухань, где впервые был выявлен случай заражения коронавирусом, в начале вспышки инфекции умалчивали ключевую информацию о масштабах распространения COVID-19.

Телеканал CNN напомнил, что именно Наньшань, который прибыл в Ухань 18 января, через два дня публично подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку. Тем временем власти города заявляли, что вспышка была "предотвратимая и контролируемая".

"Местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей", - рассказал Чжун Наньшань американскому телеканалу.

Сам эксперт заподозрил неладное, когда на протяжении 10 дней официальное число заболевших (на тот момент 41 человек) не менялось. Эпидемиолог продолжал интересоваться, только тогда власти Уханя предоставили реальные данные. К 20 января в городе заразились 198 человек, из которых 13 – медработников.

Напомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус  был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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