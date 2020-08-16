Во Франции зафиксировали новую вспышку коронавируса

Коронавирус во Франции активизировался / Reuters

В субботу, 15 августа, во Франции зарегистрировали более трех тысяч заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае.

Как сообщило Агентство общественного здоровья, за сутки коронавирус подтвердили еще у 3310 человек, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантинных ограничений. Кроме того, обнаружены 17 новых очагов заражения, передает Европейская правда.

По оценке Агентства общественного здоровья, ситуация является рисковой в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех. Это Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, в Агентстве призывают людей соблюдать меры безопасности, в частности, одевать маску и соблюдать дистанцию ​​с другими.

Как известно, в конце июля Франция ввела масочный режим во всех закрытых общественных местах.

Как сообщал Главред, мире китайский коронавирус СOVID-19 обнаржуили у более че 21 миллиона человек. Выздоровели от болезни 13,4 миллиона человек, а скончались - 771,5 тыс. заболевших.