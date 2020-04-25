Защитит от смерти: врач дала прогноз, когда появится вакцина от COVID-19

На данный момент говорят о 48 кандидатах на роль вакцины от COVID-19/ pixabay.com

Доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова рассказала, как долго миру еще осталось ждать вакцины от смертоносного коронавируса COVID-19, который заразил уже почти три миллиона людей во всем мире.

По словам эксперта, на данный момент говорят о 48 кандидатах на роль вакцины от "короны" - препараты находятся на разных стадиях клинических испытаний.

"Чтобы вакцина работала, у нее должен быть высокий профиль безопасности. То есть она должна вызывать минимум побочных эффектов. Я уверена, что вакцина выйдет на рынок только в том случае, если будет понятно, что она эффективна и безопасна. На это может уйти года полтора", - сказала Булавинова в интервью Главреду.

Как будет работать вакцина от COVID-19

Вакцина, которую рано или поздно создадут, лечить коронавирус не будет, она будет предотвращать смерть и госпитализацию, снижать распространение - защищать людей из группы риска.

"Также, как и вакцина от гриппа защищает людей от смертей от гриппа. Вакцинированный человек, если и заболеет, то перенесет грипп в легкой форме и не умрет", - добавила медицинский эксперт Детского фонда ООН.

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Напомним, ранее в Китае заявили, что вакцина от Ковид-19 успешно прошла испытания. Речь пока идет об испытаниях на крысах, мышах и обезьянах – но испытания на добровольцах китайцы готовы начать в самое ближайшее время.

Кроме того разработкой вакцины от коронавируса сегодня занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.