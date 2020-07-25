УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Не пройдет бесследно: врач назвал долгосрочные последствия COVID-19 для организма

Коронавирусная инфекция провоцирует сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.

25 июля 2020, 06:29

коронавирус
COVID-19 не проходит как обычная пневмония / Фото pixabay.com

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасное заболевание COVID-19, не пройдет для организма бесследно. Причем болезнь негативно отразится на работе не только легких, но и ряда других органов.

Об этом заявил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой, передает Лента.

По его словам, COVID-19 не проходит как обычная пневмония. Течение болезни сопровождается интоксикацией организма и высокой температурой тела, а это, в свою очередь, негативно сказывается на организме в долгосрочной перспективе.

Терновой отметил, что коронавирус вызвает повреждение легких. Меры по предотвращению рубцевания нужно принимать очень быстро.

"Через год он (рубец, - ред.) становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких — нет", — отметил эксперт.

Антибактериальные препараты, которые применяются при лечении коронавируса, оказывают негативное воздействие на почки и печень. Кроме того, COVID-19 воздействует на поджелудочную железу, что усугубляет течение сахарного диабета. Опасности подвергается и сердечно-сосудистая система,так как инфекция вызывает риск микротромбозов.

Читайте такжеСимптомы нарастают молниеносно: врач рассказал, как развивается пневмония при COVID-19Медик добавил, что после перенесенной болезни у пациента могут появиться психические и неврологические нарушения: депрессия, апатия, астенический синдром и посттравматическое расстройство.

Как сообщал Главред, ранее ученые уже заявляли, что китайский коронавирус COVID-19 способен провоцировать нарушение эндокринной системы, что может усугубить течение болезни пациентов с соответствующими расстройствами, а также иметь последствия после их выздоровления.

коронавирус коронавирус новости здоровье ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Не пройдет бесследно: врач назвал долгосрочные последствия COVID-19 для организма». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:54
Украина на пороге грандиозного финансового шухера
06:29
Не пройдет бесследно: врач назвал долгосрочные последствия COVID-19 для организма
05:59
"Ирушкина киска, течет, как грейпфрут": Морозюк без трусов показала развратное фото
05:05
Выходные в августе: сколько дней дадут погулять на День независимости Украины Видео
04:33
Коронавирус победить не удастся: ученые дали неутешительный прогноз Видео
03:50
Ученые выяснили необычную пользу для здоровья от шоколада
03:04
Шмыгаль назвал страны, которые могут помочь вернуть Крым Украине
02:16
В Чечне заблокируют счета главы Госдепа США: Кадыров объяснил причину
01:38
Работа в шоколадном тылу: как правильно готовиться к анальному сексу
00:56
"Жаришка": Алина Гросу показала загорелую грудь
00:19
Прокл Плакальщик: какой сегодня праздник 25 июля, приметы, именины
24 июля, пятница
23:58
В Одессе из зоопарка сбежали обезьяны и устроили переполох Видео
23:41
В Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного Сулейманова
23:20
Украина изменила критерии для государств с Covid-19 Видео
22:58
Под запретом на время карантина: Кабмин обнародовал важный список
22:40
Как лечить солнечный ожог: мифы о кокосовом масле и уксусе
22:29
Ученые выяснили, как коронавирусу удается "обмануть" иммунитет
22:27
В суде закрыли дело против Зеленского по декларации
22:14
Как снизить уровень холестерина: вкусный способ
22:05
Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий
21:31
Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек
21:16
Катастрофа с ВНО по украинскому и истории: сколько школьников не поступят
21:04
Загадочная гибель Кучапина: жена и друзья волонтера обратились с просьбой
20:34
Под Херсоном мужчина завел рабов и сдавал их в аренду Фото
20:29
В Минобразования перечислили основные этапы вступительной кампании
20:05
Попытка №5: запретят ли в Украине ЛГБТ-пропаганду и какими будут последствия
20:01
"Украина должна быть готова": эксперт назвал повод для вторжения России
19:45
"Можем оказаться в 2014 году": Турчинов заявил о катастрофе в стране
19:32
"Идет торг": Резников ошарашил причиной задержки обмена пленными
19:14
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
19:12
Венедиктова может одним решением остановить преследование бизнеса со стороны СБУ - Сакварелизде
19:03
В МИД отчитались о создании стратегии по деоккупации Крыма Видео
19:00
Сдерживание слез вредит позитивным эмоциям - эксперт
18:55
СБУ усилила меры безопасности в Киеве - в чем причина
18:33
Журналисты вычислили боевиков Гиркина, которые убивали украинцев в Славянске
18:19
Как спастись от фейков - топ-5 правил поведения в сети от Ксении Мишиной Видео
18:18
На глазах ребенка: всплыли скандальные подробности убийства бизнесмена под Киевом Видео
17:39
Жвания в новом блоге рассказал, как использовали Майдан для захвата власти Видео
17:35
В Украине назначены новые соцвыплаты – кому и что положено Видео
17:19
Эксперты рассказали, почему в Украине вырастет зарплата в конвертах
17:16
Disney кардинально переставил даты выхода своих фильмов
17:15
"Диван весь в Леше": друг волонтера Кучапина рассказал жуткие детали его гибели
17:04
"Выжимают под ТЦ": в Киеве полыхает рынок Петровка у метро Почайна Видео
17:02
Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт
16:53
Без риска ранней смерти: ученые рассказали, сколько алкоголя можно пить
16:49
Ревизор обнаружил самую грязную кухню за все время проекта Видео
16:39
Карантин продолжается, а деньги кончились: на что растратили Фонд борьбы с COVID-19 Видео
16:39
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
16:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений
16:27
Галина Шабшай досье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять