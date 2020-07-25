Не пройдет бесследно: врач назвал долгосрочные последствия COVID-19 для организма

COVID-19 не проходит как обычная пневмония / Фото pixabay.com

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасное заболевание COVID-19, не пройдет для организма бесследно. Причем болезнь негативно отразится на работе не только легких, но и ряда других органов.

Об этом заявил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой, передает Лента.

По его словам, COVID-19 не проходит как обычная пневмония. Течение болезни сопровождается интоксикацией организма и высокой температурой тела, а это, в свою очередь, негативно сказывается на организме в долгосрочной перспективе.

Терновой отметил, что коронавирус вызвает повреждение легких. Меры по предотвращению рубцевания нужно принимать очень быстро.

"Через год он (рубец, - ред.) становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких — нет", — отметил эксперт.

Антибактериальные препараты, которые применяются при лечении коронавируса, оказывают негативное воздействие на почки и печень. Кроме того, COVID-19 воздействует на поджелудочную железу, что усугубляет течение сахарного диабета. Опасности подвергается и сердечно-сосудистая система,так как инфекция вызывает риск микротромбозов.

Читайте такжеСимптомы нарастают молниеносно: врач рассказал, как развивается пневмония при COVID-19Медик добавил, что после перенесенной болезни у пациента могут появиться психические и неврологические нарушения: депрессия, апатия, астенический синдром и посттравматическое расстройство.

Как сообщал Главред, ранее ученые уже заявляли, что китайский коронавирус COVID-19 способен провоцировать нарушение эндокринной системы, что может усугубить течение болезни пациентов с соответствующими расстройствами, а также иметь последствия после их выздоровления.