Врач назвал главную проблему лекарства от коронавируса

Препарат не дает быстрого и полного выздоровления от COVID-19 / pixabay.com

Лекарство от китайского коронавируса COVID-19 уже cуществует, но выпускают его пока только в США и только для США.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

Разработала лекарство от COVID-19 фирма Gilead. Но проблема этого противовирусного препарата в том, что он не дает того результата, которого ожидали - быстрого и полного выздоровления.

"Летальность просто снижена с 11% до 8%, в два раза сокращается длительность болезни. То есть препарат действует, но не так хорошо, как хотелось бы", - рассказал Фаворов.

Читайте также"Кошмара, как в Италии, больше нет": врач рассказал, как мутирует коронавирусЭпидемиолог отметил, что пока что нет мощностей, чтобы выпускать это препарат в планетарных масштабах.

"Этот препарат и в Америке сейчас предназначен только для тяжелых больных, его нельзя применять при легких формах. И США не желают его никуда продавать. Американские медики разделяют опасения перед сезонностью коронавируса", - резюмировал Фаворов.

Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.