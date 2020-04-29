Заболеть коронавирусом тяжелой формы: врач назвал главный симптом

Медик назвал главный симптом "тяжелого" коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 за четыре месяца сделал много беды в мире. Жертвами заразы, которая начала разлетаться по миру с китайского города Ухань, стали 218 000 человек. Число случаев заражения коронавирусом уже превышает 3 миллиона - по состоянию на 29 апреля китайский коронавирус подцепили 3 138 000 человек.

При этом врачи говорят о том, что не все люди болеют одинаково. Есть те, кто болеет легкой формой Ковида, в то время как другим ставят диагноз – тяжелая форма коронавируса, и за их жизнь борются в реанимации.

Самым важным симптомом, указывающим на тяжелую форму коронавируса, является не температура с кашлем, а одышка, рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания", — объяснил медик.

Всем, кто замечает у себя одышку, врач посоветовал незамедлительно обратиться в больницу и быть готовым к госпитализации. Пациентам, чтобы не допустить осложнений, необходимо следить за своими ощущениями, добавил он.

Врач отметил, что в легкой форме заболевание коронавирусом протекает чаще, чем в тяжелой. При этом госпитализация требуется не всем инфицированным: большинство из них могут лечиться дома под присмотром медиков, уточнил Авдеев, пишет MK.ru.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.