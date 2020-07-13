К ним коронавирус не прилипает: врач назвал везунчиков, которым COVID-19 не грозит

Врач назвал категории людей, которым не грозит коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 по состоянию на 13 июля выявили почти у 13 миллионов человек. За время пандемии врачи заметили, что не все люди болеют одинаково. Более того, как заявил врач-иммунолог Николай Крючков, есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом.

Об этом Крючков рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист.

Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Как правило, в их организме сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют "специфический иммунный ответ", отметил Крючков.

Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, рассказал врач. Даже в случае заражения у таких людей болезнь протекает практически незаметно.

"Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается", – подытожил иммунолог.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее британские медики выявили у пациентов с COVID-19 серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Эксперты опасаются, что в ближайшие годы в мире может начаться настоящая эпидемия заболеваний головного мозга, вызванных вирусом нового типа. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) описали 43 случая, в ходе которых у двенадцати пациентов было выявлено воспаление центральной нервной системы, у десяти – делирий (безумие, бред – ред.) или психоз, у восьми – инсульт, а еще у восьми - проблемы с периферическими нервами, чаще всего диагностируемые как синдром Гийена-Барре (иммунная реакция, поражающая нервы и вызывающая паралич).