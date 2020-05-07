Врач назвала новую дату пика эпидемии коронавируса в Украине

6 мая в Украине были подтверждены более 13 тысяч случаев заражения COVID-19 / GettyImages

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается ориентировочно до 19 мая. О смещении даты всплеска заболеваний COVID-19 на 10 дней сообщила украинский эпидемиолог Людмила Мухарская.

По ее словам, под словом "пик" все понимают какой-то всплеск заболеваемости. На данный момент подобной ситуации в Украине нет - ежедневно регистрируется примерно одинаковое количество инфицированных, но общее количество растет.

"Это не всплеск, более или менее держится на одном уровне", - сказала Мухарская украинским СМИ.

При этом, по словам эпидемиолога, сложно сказать, когда именно заболеваемость пойдет вниз.

"Надо дождаться конца праздников, потом еще до десяти дней инкубационного периода. Если после этого будет стабильное снижение, можно сказать, что пик пройден", – резюмировала врач.

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Напомним, ранее в Минздраве назвали дату пика заболеваемости коронавирусом в Украине.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине были подтверждены 13 184 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +487 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 11 умерших.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 327 человек. При этом 2 097 человек выздоровели.