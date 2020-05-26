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Почему тесты на COVID-19 врут: врач назвала причину

26 мая 2020, 10:15

Людмила Смолина объяснила, какой тест на COVID-19 является наиболее достоверным.

коронавирус лаборатория
Коронавирус можно определить двумя видами тестов / GettyImages

Тесты на коронавирус не всегда дают правдивый результат. Об этом заявила эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина и объяснила, какой тест на COVID-19 является наиболее достоверным.

По ее словам, есть два вида тестов на антитела – по крови (ИФА) и по мазку из носа (ПЦР). 

"Тест по крови может показать позитивный результат не сразу, потому что в крови антитела вырабатываются не очень быстро. Нужно, чтобы прошла, как минимум, неделя или даже 10 дней, чтобы кровь смогла среагировать", - рассказала Смолина в интервью украинским СМИ.

При этом, по ее словам, ПЦР-тест на коронавирус является более точным, потому что берется мазок, реактивы работают и сразу виден результат.

Читайте такжеПочему COVID-19 убивает молодых и здоровых: эпидемиолог назвала причинуНапомним, ранее доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова также рассказала, какие тесты на коронавирус являются достоверными.

Тем временем авторитетная американская клиника Альберт Эйнштейн разработала и запатентовала на территории США первый в мире генетический тест для определения коронавируса. Ученые утверждают, что тест имеет точность в 100%. Он приспособлен для массовой диагностики. 

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