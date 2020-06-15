Врач объяснил, почему коронавирус атакует не только легкие

Коронавирус поражает не только легкие / pixabay.com

Вирус SARS-COV-2, вызывающий болезнь COVID-19, поражает не только легкие, но и другие органы инфицированного. Об этом заявил российский врач-терапевт Василий Купрейчик, который работает в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам медика, повреждения органов людей, зараженных коронавирусом, были подтверждены в результате исследований больных, передает МК. Купрейчик объяснил, почему под удар попадают не только легкие.

"Я понимаю эту болезнь как некий симбиоз нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа нашего организма в ответ на воспаление. Учитывая, что эти два процесса (нарушения свертываемости и гипериммунный ответ) не могут происходить изолированно в одном органе, мы и видим изменения не только в легких", – сказал медик.

По его словам, акцент в первую очередь на легких поясняется "еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего".

Читайте такжеУченые рассказали, как коронавирус атакует сердце, легкие и кровь - The Telegraph"В Китае исследовались только легкие. Там не смотрели другие органы. А в Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения в множестве органов. И для меня это логично. Как логично и то, что по легким наносится первый и серьезный удар, потому что они являются продолжением верхних дыхательных путей, в них много рецепторов, к которым прикрепляются вирус", – сказал врач.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.