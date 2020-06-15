УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач объяснил, почему коронавирус атакует не только легкие

15 июня 2020, 08:12

Легкие берут на себя первый и серьезный удар, потому что они являются продолжением верхних дыхательных путей.

коронавиурс
Коронавирус поражает не только легкие / pixabay.com

Вирус SARS-COV-2, вызывающий болезнь COVID-19, поражает не только легкие, но и другие органы инфицированного. Об этом заявил российский врач-терапевт Василий Купрейчик, который работает в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам медика, повреждения органов людей, зараженных коронавирусом, были подтверждены в результате исследований больных, передает МК. Купрейчик объяснил, почему под удар попадают не только легкие.

"Я понимаю эту болезнь как некий симбиоз нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа нашего организма в ответ на воспаление. Учитывая, что эти два процесса (нарушения свертываемости и гипериммунный ответ) не могут происходить изолированно в одном органе, мы и видим изменения не только в легких", – сказал медик.

По его словам, акцент в первую очередь на легких поясняется "еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего".

Читайте такжеУченые рассказали, как коронавирус атакует сердце, легкие и кровь - The Telegraph"В Китае исследовались только легкие. Там не смотрели другие органы. А в Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения в множестве органов. И для меня это логично. Как логично и то, что по легким наносится первый и серьезный удар, потому что они являются продолжением верхних дыхательных путей, в них много рецепторов, к которым прикрепляются вирус", – сказал врач.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

коронавирус коронавирус новости врач
Сейчас вы просматриваете новость «Врач объяснил, почему коронавирус атакует не только легкие». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:18
Депрессии, увольнения и банкротство: как бизнес выживает после карантина
08:12
Врач объяснил, почему коронавирус атакует не только легкие
08:12
Каждый меморандум с МВФ - это требования по урезанию социалки в Украине мнение
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
07:44
Коронавирус во Франции: Макрон объявил о первой победе над COVID-19
07:02
Коронавирус в Украине и мире 15 июня: число зараженных приближается к восьми миллионам человек
06:58
Рекордная взятка - "спецоперация", рассчитанная на идиотов мнение
06:01
Ученые составили топ-3 продуктов для улучшения работы мозга
05:32
Макияж умер, остались только глаза: как краситься под маску для лица летом - фото Фото
05:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капитала Видео
04:32
Рутина в отношениях - как разбавить скуку с партнером
04:28
Врачи выяснили новую пользу от кофе для тела
04:03
Летний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фото Фото
03:36
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю до 20 июня
03:24
"Жалкие и никчемные люди": журналист высказался об угрозах Звиробий семье Зеленского
02:57
Ожить после коронавируса: врач рассказал о восстановлении легких Видео
02:16
Запуск авиасообщения: в Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажиров
01:39
Привітання з днем народження чоловіку – прикольні тексти й стильні картинки
01:17
В МВД рассказали о мести боевикам за катастрофу украинского Ил-76 Видео
00:54
"Тайны и подлоги": астролог назвала угрозы новой недели
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять