Врач объяснил, почему люди по-разному болеют коронавирусом

Наша иммунная система напоминает армию, а вирус – захватчика / Фото pixabay.com

Люди по-разному переносят коронавирусную инфекцию из-за особенностей иммунитета и количества полученных вирусов.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Павел Сильковский в интервью ТСН.

"Дело в том, что наша иммунная система напоминает армию, а вирус – захватчика. Если в страну заходит их тысяча, то армия по одному с ними справляется, а если миллион, тогда все по-другому", - отметил Сильковский.

Он уточнил, что если человек контактирует с источником вируса длительное время, то получается, что он вдохнул большое количество вирусов, и несмотря на его мощную иммунную систему он может заболеть, еще и довольно тяжело. Если же человек получил небольшое количество вирусов, то он может не заболеть, или заболеть очень легко.

Поэтому даже среди пациентов-членов одной семьи может наблюдаться тяжелое, легкое или бессимптомное течение COVID-19. По этой же причине для одних людей коронавирус проходит незамеченным, а для других – становится смертельно опасным.

Читайте также"Нельзя пугать людей": врач объяснил, как бороться с паникой на фоне COVID-19Сильковский посоветовал украинцам придерживаться здорового образа жизни и нормально питаться. Эти два правила станут залогом крепкого иммунитета. Кроме того, врач призвал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться маской в общественном месте.

"Это все, что нужно делать. В таком случае вы не заболеете, а если да, то есть вероятность, что заболевание пройдет в легкой форме", – резюмировал врач.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.

1605 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 310 человек, всего – 35 807.