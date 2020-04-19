Иммунитет "убивает" легкие: врач поразила откровением о хитрости коронавируса

Воспаление COVID-19 прогрессирует очень быстро / Reuters

Особенностью коронавируса является то, что его непосредственной мишенью являются легкие, заявила врач-инфекционист Оксана Чемич.

"Этот вирус вызывает воспаление, а затем цепочка идет таким образом, что собственная иммунная система человека, пытаясь уничтожить вирус, начинает поражать легкие, работая против воспаленных клеток. Производится большое количество медиаторов воспаления и это способствует тотальному поражению легких. На медицинском языке это называется цитокиновый шторм", - подчеркнула она.

В интервью Апострофу медик также предупредила о том, что воспаление такого типа прогрессирует очень быстро.

"Например, в первый день госпитализации могут быть поражены только нижние доли легких, а на следующий день - полностью две легкие. Это интерстициальная пневмония, изменения при которой врач не может услышать с использованием фонендоскопа, поэтому таким пациентам нужно делать КТ органов грудной клетки, или рентгенологическое обследование", - добавила Чемич.

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Напомним, ранее в Минздраве назвали неожиданную причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом.