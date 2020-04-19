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Что делать, если член семьи заразился COVID-19: врач дал важные советы

19 апреля 2020, 06:27

Первый и самый важный шаг – самоизоляция.

Скорая помощь, коронавирус
Коронавирусом в Украине заражены более 5 тысяч человек / УНИАН

Семейный врач Владислав Ващенко рассказал украинцам, как нужно действовать, если у одного из членов семьи подтвержден факт заражения коронавирусом COVID-19.

Первый и самый важный шаг – самоизоляция. Причем в полной изоляции должна находиться вся семья, в которой есть инфицированный "короной".

"Ни в коем случае они не должны контактировать так, как контактировали раньше. В любом случае полная изоляция в отдельных комнатах", – рассказал Ващенко в эфире ObozTV.

Независимо от наличия или отсутствия симптомов коронавируса, все члены семьи, должны находиться под наблюдением семейного врача. При этом никто из них не должен выходить из дома даже для того, чтобы купить продукты или медикаменты. Ващенко отметил, все необходимое могут доставить родственники или друзья. При этом нужно избежать передачи предметов из рук в руки.

"Если нужна помощь – питание, антисептики – они могут обратиться к своим родственникам, но не надо передавать из рук в руки. Приехали, оставили у двери, ушли, отзвонились. Те вышли и забрали", - посоветовал врач.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 9:00 субботы, 18 апреля, коронавирус в Украине заразил 5106 человек. Жертвами болезни стали 133 человека.

Напомним, ученый Чжен Ян из Виргинского университета в США рассказал, как снизить риск летального исхода от COVID-19

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