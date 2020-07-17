"Кошмара, как в Италии, больше нет": врач рассказал, как мутирует коронавирус

Коронавирус уже в два раз снизил летальность / Reuters

Коронавирус COVID-19, который по состоянию на 17 июля заразил уже почти 14 миллионов людей во всем мире, мутирует в лучшую для людей сторону.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

"Вирус не наш, но он очень хочет с нами жить. А для этого должен прекратить убивать хозяина. Он все время старается стать легче и легче. Циркулируя среди людей, набирает все больше человеческих качеств, по сравнению с мышами", - отметил эксперт.

Фаворов добавил, что коронавирус уже в два раз снизил летальность.

Читайте такжеЭпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса"Такого кошмара, как был в Италии, больше нет. Потому что те вирусы, которые были очень тяжелые вначале, они всех своих хозяев поубивали и не передаются. А те, которые более легкие, будут передаваться", - сказал он.

Эпидемиолог также считает, что чрез пять-десять лет коронавирус будет вызывать всего лишь легкий насморк.

Напомним, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.