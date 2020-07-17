УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Кошмара, как в Италии, больше нет": врач рассказал, как мутирует коронавирус

COVID-19 очень хочет с нами жить. А для этого он должен прекратить убивать хозяина.

17 июля 2020, 09:25

коронавирус
Коронавирус уже в два раз снизил летальность / Reuters

Коронавирус COVID-19, который по состоянию на 17 июля заразил уже почти 14 миллионов людей во всем мире, мутирует в лучшую для людей сторону.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

"Вирус не наш, но он очень хочет с нами жить. А для этого должен прекратить убивать хозяина. Он все время старается стать легче и легче. Циркулируя среди людей, набирает все больше человеческих качеств, по сравнению с мышами", - отметил эксперт.

Фаворов добавил, что коронавирус уже в два раз снизил летальность.

Читайте такжеЭпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса"Такого кошмара, как был в Италии, больше нет. Потому что те вирусы, которые были очень тяжелые вначале, они всех своих хозяев поубивали и не передаются. А те, которые более легкие, будут передаваться", - сказал он.

Эпидемиолог также считает, что чрез пять-десять лет коронавирус будет вызывать всего лишь легкий насморк.

Напомним, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.

коронавирус коронавирус новости коронавирус статистика новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «“Кошмара, как в Италии, больше нет”: врач рассказал, как мутирует коронавирус». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

09:31
Когда ЕС откроет свои границы для Украины: в Минздраве назвали главное условие
09:25
"Кошмара, как в Италии, больше нет": врач рассказал, как мутирует коронавирус
08:57
Коронавирус в Украине 17 июля: за сутки выздоровели больше людей, чем заразились
08:51
Ужесточение карантина в Киевской области с 17 июля: что запретили
08:34
Нацбанк резко повысил официальный курс доллара
08:30
Акне: причины, факторы риска и лечение
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
07:56
ДТП с украинцами в России: автобус сгорел дотла, есть пострадавшие
07:25
США частично снимают запрет на поездки из Европы: кто сможет въехать в страну
07:03
Коронавирус поставил новый антирекорд: за сутки в мире заразились 253 тысячи человек
06:57
Уходит в минус: что ждет Зеленского после падения рейтинга мнение
06:33
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса
06:06
С Днем металлурга – картинки и тексты красивые и смешные
05:25
Украина на фоне карантина оформила безвиз со страной в Карибском море
04:54
"Совсем раздетая": голая Ольга Куриленко чуть не свела с ума поклонников
04:22
Ученые нашли новый метод решения проблем с сердцем
03:41
Евросоюз может ввести санкции против Польши: названа причина
03:02
В РФ прокомментировали "военные планы против Украины" Видео
02:16
"Почему ноги раздвигаешь": Шурыгина взволновала поклонников пикантным фото
01:38
Приехал "новый" вирус: врач объяснил вспышку COVID-19 Китае
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять