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Симптомы нарастают молниеносно: врач рассказал, как развивается пневмония при COVID-19

Вирусную пневмонию считают атипичной из-за того, что в большинстве случаев она протекает нестандартно.

16 июля 2020, 09:50
коронавирус
Бывают и случаи, когда вирусная пневмония начинается как ОРВИ / Reuters

Пневмония в случае заражения китайским коронавирусом COVID-19 может развиться очень быстро - в течение 5-7 часов.

Об этом рассказал доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец в интервью Фактам.

По его словам, вирусную пневмонию считают атипичной из-за того, что в большинстве случаев она протекает нестандартно.

"Часто симптомы нарастают молниеносно: подскакивает высокая температура, и возникают мощные изменения в легочной ткани (паренхиме)", – рассказал врач.

Бывают и случаи, когда вирусная пневмония начинается как банальная ОРВИ.

"Иногда даже семейный доктор или терапевт сомневаются в диагнозе. Бывает, что врач принял воспаление легких за грипп – на момент осмотра пациента признаков пневмонии не было. А спустя 5-7 часов они появились, и болезнь начала стремительно развиваться", – отметил Симонец.

При этом в отличие от вирусной бактериальная пневмония не возникает на пустом месте, ведь бактерии активируются на фоне снижения иммунитета, которое случается по многим причинам.

"Воспаление легких могут вызвать любые возбудители, но чаще всего это пневмококк, стафилококк, стрептококк. Если речь идет о внутрибольничной инфекции, нужно искать синегнойную палочку или крайне опасный золотистый стафилококк, не чувствительный к основным типам антибиотиков", – добавил врач.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 16 июля: число зараженных резко возрослоКак сообщал Главред, ученые заявили, что коронавирус COVID-19 не является формой пневмонии. Медики пришли к выводу, что коронавирус в организме человека поражает животворящие клетки. В результате начинается воспаление, и образуются сгустки крови, которые распределяются по всему телу, оказывая пагубное влияние на органы.

Ранее ученый из Швейцарии сделал неожиданное заявление о COVID-19. По его словам, коронавирус – это обычное сезонное заболевание, а его бессимптомных носителей не существует.

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