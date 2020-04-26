Заболеть коронавирусом легкой формы: врач рассказал о последствиях

Врач рассказал о последствиях коронавируса легкой формы / pixabay.com

Коронавирус 2020 за четыре месяца наделал много беды в мире. Жертвами заразы, которая начала разлетаться по миру с китайского города Ухань, стали более 203 000 человек.

Число случаев заражения коронавирусом близится к новой психологической отметке – 3 миллиона. По состоянию на 26 апреля китайский коронавирус подцепили 2 921 000 человек.

При этом врачи говорят о том, что не все люди болеют одинаково. Есть те, кто болеет легкой формой Ковид-19, в то время как другие умирают в реанимации.

Пациенты, которые переболели коронавирусом в легкой форме, не должны опасаться серьезных последствий, заявил главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

По словам медика, у 80% заболевших COVID-19 – легкая форма, после которой, как правило, не бывает осложнений.

В то же время Лещенко громогласно заявил, что у тех, кто вылечился от коронавируса, вырабатывается иммунитет к нему.

Пульмонолог также прокомментировал ura.ru, прием противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что эффективность большинства из них пока не доказана.

Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.