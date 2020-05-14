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"Наиболее неадекватное решение": врач рассказал о последствиях продления карантина до осени

14 мая 2020, 05:03

Чем дольше карантин будет летом, тем хуже ожидается ситуация осенью.

Карантина
Из карантина нужно выходить постепенно / УНИАН

Если карантин в Украине продлят, это может спровоцировать масштабную вспышку заболеваний осенью. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас в интервью Главреду.

Врач назвал продление карантина еще на три месяца "наиболее неадекватным решением".

"Чем длиннее будет карантин в летний период, тем больше и масштабнее вспышка может быть осенью. Если говорить об ослаблении карантина, то из него, как из голодания, надо выходить постепенно, чтобы не спровоцировать ухудшение ситуации", - считает Протас.

При этом он отметил, что, принимая решение о карантине, в Украине ориентируются на вещи, которые являются последствиями - на уровень заболеваемости, загруженность больниц.

"Хотя куда правильнее было бы ориентироваться именно на иммунитет - при его наличии становится более понятным то, что риск повышения заболеваемости и парализованности больниц будет минимальным", - отметил врач.

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Напомним, ранее бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал, как скоро у украинцев может выработаться коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

Как сообщал Главред, 13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента заявил, что пока не изобретут лекарство от коронавируса, карантинные ограничения в Украине сохранятся, а общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина. 

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