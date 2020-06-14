Ожить после коронавируса: врач рассказал о восстановлении легких

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 за последние сутки выявили у 134 000 человек в мире. Но не все болеют одинаково – одни не ощущают течения болезни, а вторые без помощи медиков обойтись не могут. Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

Об этом Александр Карабиненко сообщил в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После перенесенной болезни в легких образуются фиброзные изменения.

"У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления", — уточнил врач.

По словам Карабиненко, легочные ткани смогут сами восстановиться со временем, однако сроки будут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Читайте также"Поймать" коронавирус за 30 минут: ученые рассказали о новом тесте на COVID-19Напомним, ранее вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник заявил, что опасные осложнения у зараженных китайским коронавирусом вызывает переизбыток железа в человеческом организме.

По его словам, при заболевании COVID-19 изменения в легких не похожи на те, что вызывает пневмония.

Профессор отметил, что косвенно это подтверждает и тот факт, что специфическое поражение легочной ткани при коронавирусе обнаруживает только компьютерная томография, тогда как обычную пневмонию можно обнаружить во время рентгенологического исследования.