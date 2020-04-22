В Украине запрещен: врач рассказал об эффективном методе лечения COVID-19

Коронавирус можно лечить при помощи плазмы уже выздоровевших пациентов / pixabay.com

Лечение коронавируса COVID-19 путем использования плазмы выздоровевших пациентов является эффективным и бесплатным методом лечения болезни, однако в Украине этот метод запрещен. Об этом рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

По его словам, этот метод лечения использовали еще со времен "испанского гриппа" 1918-1920 годов".

"Это так называемый метод пассивной иммунизации – если от человека, который уже сформировал иммунитет, мы передаем его часть человеку, который сейчас находится в тяжелом состоянии, то это может значительно помочь", - сказал Досенко в интервью Цензор.НЕТ.

Эксперт отметил, что врачи выдвинули свою гипотезу, что иммуноглобулины не играют решающую роль в преодолении инфекции. Ведь умирает человек не от инфекции, а от синдрома, который возникает в организме и который уничтожает собственные легкие – острый респираторный дистресс-синдром (ARDS).

Досенко подчеркнул, что в случае COVID-19 многие страны вернулись к этому методу. Ранее он не получил распространения, по его словам, потому что на нем трудно заработать. Также доктор добавил, что на сегодняшний день в Украине этот метод запрещен.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля"Наши врачи если и знают о нем, то не имеют разрешения на применение этого метода экспериментальной терапии вирусных инфекций. FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США) уже дало разрешение, в Канаде это также активно пошло. А в Украине пока нет, несмотря на то, что мы выступили с этой инициативой от Украинской высшей медицинской школы. Связались с Центром общественного здоровья и МОЗ, нашли понимание, вместе подготовили все необходимые документы, и вот это тянется вторую неделю. До сих пор приказа нет и украинские врачи пока не имеют возможности применять этот метод", – рассказал Досенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде решили воспользоваться столетним способом лечения тяжелобольных COVID-19 - их будут иммунизировать плазмой крови тех пациентов, которые уже выздоровели. В этом проекте принимают участие более 50 медицинских центров.