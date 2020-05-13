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Врач рассказал, сколько в Украине на самом деле больных COVID-19

13 мая 2020, 05:49

Пика заболеваний коронавирусом уже не будет, считает Святослав Протас.

Карантин в Украине
По официальным данным, коронавирусом заражены более 16 тыс. украинцев / УНИАН

Пика заражений коронавирусом COVID-19 в Украине возможно уже и не будет, а значительная часть украинцев уже переболела. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас в интервью Главреду.

"Я лично убежден в том, что пика как такового у нас уже не будет, за исключением, возможно, осеннего периода, если карантинные мероприятия будут затягиваться и неадекватно планироваться", - сказал он.

Протас высказал мнение, что в Украине уже около 30-50 процентов людей переболели.

"То есть значительная часть населения уже имеет иммунитет, но пока из-за отсутствия тестирования, она находится вне поля зрения. Повторюсь, когда переболеют хотя бы две трети населения, иммунитет становится устойчивым, вирус теряет свои возможности, и он или адаптируется, или исчезает", - добавил врач.

Эксперт также не исключил, что COVID-19 станет очередным сезонным заболеванием наряду с другими штаммами коронавируса, которые циркулируют ежегодно, но не являются настолько агрессивными.

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Напомним, ранее бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал, как скоро у украинцев может выработаться коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

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