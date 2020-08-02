COVID-19 уже не тот: врач рассказала, как изменились симптомы коронавируса в Украине

COVID-19 сейчас не такой агрессивный, а клинические симптомы менее тяжелые / УНИАН

Коронавирус, который по состоянию на 2 августа заразил более 72 тысяч человек в Украине, стал менее агрессивным, чем был весной. Однако риски заразиться COVID-19 все так же велики.

Об этом сообщила инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, солнце имеет бактерицидный эффект, который влияет на скорость распространения вируса.

"Вирус сейчас не такой агрессивный, и клинические симптомы менее тяжелые, чем были весной. Мы успеваем предоставить помощь и успеваем быстро отреагировать на легкие и средние степени тяжести, не заводя человека на ИВЛ, экстракорпоральную оксигенизацию (насыщение организма кислородом через кровь, - ред.), более тяжелые процедуры", - отметила врач.

Также Менжулина прокомментировала карантин в Украине. По ее мнению, "полностью останавливать жизнь нет необходимости, достаточно придерживаться правил".

Менжулина считает, что если все позакрывать, то украинцы будут болеть не только коронавирусом, но и психозом.

"Не нужно останавливать все до такого коллапса, как было весной. Люди просто уже теряли разум, это было тяжело пережить... Сейчас есть возможность, есть койки, есть врачебные мощности, задействованы почти все, опорные больницы еще не расформированы, это нас спасает от коллапса", - считает врач.

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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что медработники жалуются на симптомы коронавирусной инфекции примерно в 12 раз чаще, чем другие граждане. Кроме того они заражаются COVID-19 примерно в три раза чаще, чем их пациенты.