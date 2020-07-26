Врач рассказала, как не заразиться COVID-19 на курорте

Очень важно, как человек добирается на отдых и где он живет / УНИАН

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская дала важные советы украинцам, которые собрались на отдых в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, нужно учитывать ряд важных факторов.

Прежде всего нужно добраться на отдых с наименьшими рисками для здоровья.

"Очень важен путь, как человек попадает на отдых. Если он едет в набитом автобусе или поезде, в котором, к сожалению, сейчас продают 100% билетов – это одна ситуация, там есть большой риск. Если человек едет личным автомобилем, где есть только он и члены его семьи, конечно, здесь риск значительно меньше", – сказала эпидемиолог изданию Обозреватель.

Также очень важны условия проживания на отдыхе. По словам врача, если жить в отдельном помещении с отдельным входом, то риск заражения COVID-19 минимален. Если же это отель, где проживают много туристов, риск значительно возрастает.

Читайте такжеНе пройдет бесследно: врач назвал долгосрочные последствия COVID-19 для организмаКроме того стоить обратить внимание на то, что ситуация с распространением коронавируса неоднородна даже в пределах одной страны.

"Человек должен для себя определить риск. Даже если он едет в Турцию – туда, где ситуация более-менее спокойная, даже там есть риск заразиться", – резюмировала Мухарская.

Напомним, немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, и все благодаря хорошей вентиляции.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.