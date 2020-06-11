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"Остановить невозможно": врач рассказала, сколько людей переболеют COVID-19

11 июня 2020, 07:35

Людям из группы риска остается лишь одно - соблюдать карантин и ждать изобретения вакцины.

коронавирус
За 2 года коронавирусом переболеют 80% населения Земли / pixabay.com

В течение ближайших двух лет коронавирусом переболеют 80% населения земного шара, а людям, которые находятся в группе риска, стоит надеяться лишь на изобретение вакцины.

Об этом заявила в эфире ObozTV врач-педиатр Анна Горбань.

"Остановить этот процесс невозможно", – подчеркнула она.

Медик отметила, что все карантинные мероприятия направлены только на то, чтобы коронавирусом не болели все одновременно.

"Фактически это попытка уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, выиграть время, возможно, иметь вакцинацию, возможно, иметь лекарства", – отметила она.

Горбань также посоветовала людям, которые относятся к группе риска – с хроническими заболеваниями, диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, в возрасте старше 65 лет – соблюдать жесткий карантинный режим до появления вакцин.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 6:30 утра четверга, 11 июня, в мире зарегистрированы 7 360 239 случаев заражения коронавирусом (было 7 238 723). За сутки добавились 121 516 зараженных. При этом 416 201 человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было 411 177 ).

коронавирус коронавирус новости коронавирус статистика Вакцина новости Украины Анна Горбань
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