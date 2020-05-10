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Тройной удар: врачи нашли комбинацию лекарств против коронавируса

10 мая 2020, 06:12

Лечение тремя препаратами важно начать на протяжении первых семи дней болезни.

коронавирус
Коронавирус попробовали лечить сразу тремя препаратами/ Фото pixabay.com

Ученые нашли комбинацию из трех противовирусных препаратов, которая показала свою эффективность в лечении китайского коронавируса COVID-19. Исследования прошли в Гонконге, в них приняли участие 127 пациентов.

Участников эксперимента случайным образом распределили на две группы. В первой группе пациенты получали тройную терапию при помощи таких препаратов как интерферон бета-1b, лопинавир/ритонавир и рибавирин. Во второй - лечение проводилось только лопинавиром/ритонавиром, передает журнал The Lancet. 

Эксперимент продолжался в течение 14 дней. Тройная терапия показывала хорошие результаты значительно быстрее. Так, у пациентов первой группы тесты на COVID-19 были положительными в течение в среднем недели, у второй – в течение 12 дней. Также у учасников исследования, которые своевременно начали получать тройную терапию, быстрее происходило облегчение симптомов (4 против 8 дней). Кроме того их раньше выписывали из больницы (9 против 14,5 дней).

Читайте такжеПо примеру "испанки": в Канаде нашли метод лечения COVID-19Ученые заметили еще один важный момент – лечение тремя препаратами важно начать на протяжении первых семи дней болезни. Те, кто стал получать препараты позже, не продемонстрировали существенного улучшения.

Профессор Квок-Юнг Юн из Университета Гонконга уточнил, что пациенты хорошо переносили комбинацию лечения. 

Ученые планируют заявить об эффективности найденной ими формулы лечения только после проведения более масштабного исследования.

Напомним, в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19. Препарат используется против вируса иммунодефицита человека.

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