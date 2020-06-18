Врачи назвали главные симптомы коронавируса у детей

Симптомы коронавируса у детей отличаются/ pixabay.com

Китайские медики назвали основные симптомы коронавируса у детей. Это повышение температуры, диарея и рвота.

Об этом сообщило издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, которое провели медики в четырех китайских больницах.

Врачи проанализировали 34 пациента в возрасте от одного года до 12 лет.

Если среди взрослых, за которыми наблюдали врачи, лихорадка появилась только у 44%, то среди детей этот показатель составил 76%. Еще у 62% детей отметили сильный кашель, по 12% – диарею и рвоту.

При этом отмечается, что проблемы с органами дыхания у детей появляются не сразу.

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Как сообщал Главред, ранее ученые сообщили, что определить коронавирус у детей не так просто, так как у них болезнь протекает в более мягкой форме - вирус COVID-19 не вызывает тяжелой пневмонии, но тем не менее он долго находится в отходах их жизнедеятельности.