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Вирусолог рассказал, ждать ли второй волны коронавируса в крупных городах

Осенью ожидается общий подъём заболеваемости респираторными инфекциями.

20 июля 2020, 07:52
Маска, карантин, коронавирус
COVID-19 не зацепит крупные города / УНИАН

Осенью не будет второй волны коронавируса в крупных городах, где уже выработался коллективный иммунитет.

При этом общий подъём заболеваемости респираторными инфекциями неизбежен, но пока невозможно сказать, какой вклад туда внесёт COVID-19, пишут Известия.

"В этом году к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось к лету", – отметил вирусолог Михаил Щелканов.

По его словам, есть такое явление, которое называется интерференцией вирусов – подавляющее действие одного вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.

"Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента", – отметил вирусолог.

Читайте такжеКто никогда не заразится COVID-19: врач дал ответЩелканов добавил, что мы увидим, как этот компонент проявит себя среди других только в процессе прямого эксперимента, то есть во время анализа эпидемической ситуации осенью.

Как сообщал Главред, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов заявил, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.

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