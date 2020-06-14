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Вторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученые

14 июня 2020, 11:26

Исследователи также подсчитали, сколько жизней удалось сохранить благодаря карантинным мерам, введенным в 11 странах Европы.

коронавирус лаборатория
Британские ученые предсказали вторую волну коронавируса / GettyImages

Коронавирус 2020 убил в мире 430 тысяч человек. Коллектив ученых имперского колледжа в Лондоне подсчитал, что без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы умерло бы 3,2 млн человек. Получается, что благодаря ограничениям удалось сохранить более 3 млн жизней. Кроме того, ученые предсказали вторую волну коронавируса.

Об этом cообщает журнал Nature.com.

По информации, ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона и Института аналитики болезней и неотложной помощи имени Джамеля оценили, сколько жизней удалось сохранить благодаря карантинным мерам, введенным в 11 странах Европы — Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швейцарии, Великобритании и даже Швеции (учитывались мягкие ограничения в этой стране: собраний численностью не более 50 человек, дистанционное обучение в университетах и старших классах и т.д.).

Ученые отметили, что до начала мая в 11 исследуемых странах от COVID-19 погибло 130 тыс. человек. Если бы ситуация была пущена на самотек, то до 4 мая умерло бы 3,2 млн человек. В частности, в Великобритании спасено 470 тыс. жизней, во Франции — 690 тыс., в Италии — 630 тыс., говорится в статье.

Комментируя это исследование в интервью ВВС, авторы научной статьи в Nature сделали очень важное заявление. Суть его в том, что мир в данный момент находится только в самом начале пандемии COVID-19, что подтверждается и заявлением ВОЗ, специалисты которой полагают: в целом ситуация ухудшается.

"Утверждения, что всё кончено, могут быть решительно отвергнуты. Мы только в начале этой пандемии", — отметил сотрудник математического факультета Имперского колледжа в Лондоне, доктор Сет Флэксман.

Поддержал коллегу соавтор статьи доктор Самир Бхатт.

"Существует очень реальный риск, если мобильность вернется на круги своя, что вторая волна COVID-19 придет достаточно скоро, в течение следующего месяца или двух", — считает он.

Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, ранее сообщалось, исследователи из Флориды заявили, что новый коронавирус мутировал и теперь может легче проникать в клетки человека и заражать его.

Исследователи из Научно-исследовательского института Scripps Research во Флориде говорят, что мутация влияет на остроконечный белок - структуру снаружи вируса, которую он использует для проникновения в клетки. Вирусолог Хайрюн Чо и его коллеги провели серию экспериментов на лабораторных чашках, которые показали, что мутация под названием D614G дает вирусу гораздо больше пиков и делает эти пики более стабильными. Это, в свою очередь, облегчает ему попадание в клетки.

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