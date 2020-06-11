Ученые рассказали, что остановит вторую волну коронавируса

Использование маски для лица может привести к снижению передачи COVID-19 / Фото pixabay.com

Миру грозит вторая волна коронавируса, который заразил уже боле 7,3 миллиона людей по всему миру. Ученые из британских университетов Кембриджа и Гринвича заявили, что использование маски для лица в масштабах всего населения может привести к снижению передачи COVID-19 до контролируемых уровней в рамках каждой страны.

Ученые вывели показатель "R" – он измеряет среднее количество людей, которым один зараженный COVID-19 может передать вирус, пишет Al Arabiya. По результатам исследования выяснилось: если люди носят маску каждый раз, когда они находятся на публике, это вдвое снижает эффективность R, чем если бы маски носили только после появления симптомов.

"Мы мало что можем потерять от повсеместного применения масок для лица, но выгоды могут быть значительными", – отметила исследователь Рената Реткуте.

Таким образом, британские ученые сделали вывод: если люди будут носить медицинские маски, а также соблюдать социальное дистанцирование, это могло бы стать "приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности" в странах мира. Причем произойти это может задолго до разработки и доступности для общественности эффективной вакцины против COVID-19.

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Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса, только если будут состоять из трех слоев ткани.