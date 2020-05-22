Коронавирус приходит не один: выяснилось новое осложнение после COVID-19

Коронавирус может спровоцировать воспаление щитовидной железы/ Reuters

Итальянские медики обнаружили новый побочный эффект у пациентов, которые переболели COVID-19. В частности, выяснилось, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может привести к воспалению щитовидной железы.

Случай подострого тиреоидита (воспаления щитовидной железы) диагностировали у 18-летней девушки, которая переболела коронавирусной инфекцией.

Как говорится в статье Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, она заразилась коронавирусом от своего отца. У нее наблюдались симптомы средней тяжести - насморк и кашель, но уже через несколько дней девушка была здорова.

Впрочем, очень скоро она пожаловалась на ухудшение самочувствия. У нее возникли другие симптомы: высокая температура, боли в шее, учащенное сердцебиение, болезненная и увеличенная щитовидная железа. Медики поставили новый диагноз - подострый тиреоидит. По словами ученых, до заболевания COVID-19 пациентка не имела проблем с щитовидной железой.

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"Мы описали первый случай развития подострого тиреоидита, возникшего после COVID-19. Медикам следует знать, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом", - сказал профессор Франческо Латрофа.

К слову, во время вспышки коронавируса SARS-CoV в 2002-2003 годах при вскрытии у некоторых пациентов тоже обнаруживалось воспаление щитовидной железы.

Как сообщал Главред, на фоне пандемии COVID-19 в мире появилась тенденция к увеличению количества детей с болезнью Кавасаки.

Напомним, ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.