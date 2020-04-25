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Коронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о Ковиде

25 апреля 2020, 15:50

Ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

коронавирус
Переболевшие коронавирусом защиты не имеют / pixabay.com

Китайский коронавирус убил в мире 198 000 человек, и темпы, с которыми он это делает, устрашают. Число тех, кто подхватил уханьскую заразу, близится к рекордной отметке в 3 миллиона – по состоянию на сегодня коронавирус 2020 диагностировали у 2 848 000 человек.

Человечество находится на глобальном карантине, при этом все с нетерпением ждут, когда ученые найдут эффективное противоядие от Ковида-19.

Более того, многие считают, что те, кто переболел, обретают иммунитет к коронавирусу.

Но очередное заявление ВОЗ только подтвердило, что никто в мире пока точно не знает, что делать с коронавирусом и как его побороть.

В женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили в субботу, 25 апреля, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Также в ВОЗ подчеркнули, что исследования показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу. Однако у некоторых лиц уровень этих нейтрализующих антител очень низкий. И на 24 апреля ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

В ВОЗ отметили, что в некоторых странах решили выдавать тем, у кого тесты выявляют антитела к коронавирусу, некие "сертификаты отсутствия риска", которые позволят им вновь приступить к работе в условиях карантина или путешествовать. Однако эксперты ВОЗ подчеркивают, что пока нет достаточных свидетельств, позволяющих гарантировать обоснованность выдачи таких документов.

Читайте такжеНазван главный виновник возникновения пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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