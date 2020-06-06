Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса

Инфекционист предсказал вторую волну коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 не прекращает пакостить вопреки тому, что многие страны начали отменять карантин. По состоянию на 6 июня в мире выявили 6 850 000 случаев заражения китайским коронавирусом. Известный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вероятность второй волны коронавирусной инфекции составляет около 90%.

Об этом передает "Московский комсомолец".

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло", - сказал Сато.

По его мнению, определить момент, когда произойдет новая вспышка, сложно. Большая вероятность, что это случиться осенью или зимой, но вторая волна может произойти уже летом.

Кроме того, японский инфекционист категорически не согласен с мнением коллег, что COVID-19 летом исчезнет или второй волны быть не может. Сато напомнил, что несмотря на жару, в Азии в Таиланде и в Южной Америке в Бразилии люди болеют коронавирусом.

"Вероятность того, что летом коронавирус исчезнет, очень мала. Думаю, что температура воздуха или влажность здесь ни при чем", - уверен врач.

Также Сато особо подчеркнул, что опасность второй волны в том, что COVID-19 переболела небольшая часть населения, и если случится резкий рост, то увеличится и число летальных случаев.

"Он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что в результате мутаций вирус станет более смертоносным", - подытожил инфекционист.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.