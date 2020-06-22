В ВОЗ бьют тревогу: за сутки COVID-19 поразил рекордное число людей

В мире зафиксирован очередной антирекорд суточного прироста новых случаев заражения китайским коронавирусом. За воскресенье, 21 июня, количество новых случаев COVID-19 выросло на 183 020.
Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, пишет The Guardian.
Эксперты ВОЗ отметили, что в течение прошлых суток больше всего пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
Предыдущий мировой антирекорд фиксировали 18 июня – тогда дневной прирост новых случаев COVID-19 превысил 181 тысячу.
Как свидетельствуют данные Worldometers, по состоянию на 06:00 понедельника, 22 июня, коронавирусом в мире заразились более девяти миллионов человек. При этом более 470 тысяч умерли от осложнений болезни. 4,8 млн пациентов смогли выздороветь после заражения COVID-19.
США до сих пор удерживают лидерство по количеству инфицированных коронавирусом. Второй наиболее пораженной пандемией страной в мире является Бразилия. Третим эпицентром распространения вируса стала Россия.
Как сообщал Главред, в ВОЗ исследуют сильное лекарство от коронавируса. Медпрепарат уменьшил на 35% смертность пациентов, которые нуждались в кислороде и непрерывной искусственной вентиляции легких.