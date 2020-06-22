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В ВОЗ бьют тревогу: за сутки COVID-19 поразил рекордное число людей

Больше всего новых пациентов с подтвержденным диагнозом зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

22 июня 2020, 09:54
коронавирус
Коронавирусом в мире заразились более девяти миллионов человек/ Фото pixabay.com

В мире зафиксирован очередной антирекорд суточного прироста новых случаев заражения китайским коронавирусом. За воскресенье, 21 июня, количество новых случаев COVID-19 выросло на 183 020.

Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, пишет The Guardian.

Эксперты ВОЗ отметили, что в течение прошлых суток больше всего пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

Предыдущий мировой антирекорд фиксировали 18 июня – тогда дневной прирост новых случаев COVID-19 превысил 181 тысячу.

Как свидетельствуют данные Worldometers, по состоянию на 06:00 понедельника, 22 июня, коронавирусом в мире заразились более девяти миллионов человек. При этом более 470 тысяч умерли от осложнений болезни. 4,8 млн пациентов смогли выздороветь после заражения COVID-19.

США до сих пор удерживают лидерство по количеству инфицированных коронавирусом. Второй наиболее пораженной пандемией страной в мире является Бразилия. Третим эпицентром распространения вируса стала Россия.

Коронавирус - статистика 22 июня
Коронавирус - статистика 22 июня / Worldometers.info

Как сообщал Главред, в ВОЗ исследуют сильное лекарство от коронавируса. Медпрепарат уменьшил на 35% смертность пациентов, которые нуждались в кислороде и непрерывной искусственной вентиляции легких.

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