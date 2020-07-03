Зеленская победила коронавирус – но продолжает лечить другую болезнь

Коронавирус в Украине - Зеленская вместо COVID-19 теперь лечит иную заразу / instagram.com/olenazelenska_official

Жена президента и первая леди Украины Елена Зеленская вылечила коронавирус. Однако лечение продолжится – просто уже в домашних условиях.

"…Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы", – сообщает Офис президента Украины.

В то же время теперь ей предстоит победить двустороннюю пневмонию – осложнение после коронавируса. Этот курс лечения она будет проходить дома.

По сообщению, Елена Зеленская чувствует себя отлично. Она счастлива снова быть в кругу семьи.

Читайте такжеЛукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но"Глава государства Владимир Зеленский в Twitter уже похвастался, что "наконец сегодня вечером вся семья будет за столом".

Напомним, 12 июня стало известно, что жена Зеленского подхватила коронавирус. Другие члены ее семьи – муж и дети, также прошли тестирование на Covid-19, их результаты были негативные.

Перед этим Владимир Зеленский говорил, что не боится китайского коронавируса, хотел им заразиться и самоизолироваться в Киеве в здании Офиса президента (находится на ул. Банковой).