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Зимняя волна коронавируса будет более кровожадной – британские ученые

В больницах от вируса или от осложнений, связанных с ним, умрут от 24 500 до 251 000 жителей Великобритании.

14 июля 2020, 17:44

коронавирус
Зимняя волна коронавируса будет более кровожадной / Reuters

Коронавирус 2020 наделал много беды в мире – умерли 573 тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом только в Великобритании почти 45 тысяч жертв. Но это еще не предел, и дальше может быть только хуже. Ученые считают, что вторая волна эпидемии COVID-19, которую ожидают ближайшей зимой, может убить 120 000 жителей Британии.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Ученые, подготовившие доклад для главного научного советника правительства Великобритании сэра Патрика Валленса, составили математическую модель наихудшего развития ситуации ближайшей зимой. По их данным, в больницах от вируса или от осложнений, связанных с ним, умрут от 24 500 до 251 000 человек.

Пик заболеваемости будет в январе-феврале. Оценку ситуации исследователи сделали без учета таких факторов, как карантин, появление эффективного лекарства или вакцины.

Преимуществом считается то, что мир вступит в эту зиму с уже выработанными правилами поведения и средствами защиты. Однако из-за таких вирусов, как грипп, нагрузка на систему здравоохранения будет "огромной".

При этом ученые напоминают, что это вероятное развитие ситуации, а не что-то неминуемое.

Читайте такжеСкушал и COVID-19 обезоружил: ученые назвали продукты, которые мешают коронавирусу убиватьНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.

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