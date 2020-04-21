Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля

Коронавирус заразил уже почти 2,5 миллиона человек/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже почти два с половиной миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 170 тысяч человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра вторника, 21 апреля, в мире зарегистрировали 2 476 916 случаев заражения коронавирусом. При этом 170 297 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 786 968. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 42 335 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 200 210 человек. От болезни умерли 20 852 пациента.

Италия находится на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 181 228 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 24 114.

Во Франции теперь 156 480 зараженных, в Германии - 147 065. Жертвами болезни стали 20 292 и 4 862 человек соответственно.

Коронавирус - статистика 21 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 20 апреля

По состоянию на утро 20 апреля, в Украине обнаружили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Выздоровели 359 пациентов.

Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля составило 5710 человек.

Напомним, карантин в Украине скорее всего продлят уже на этой неделе. Но в ряде сфер обещают смягчение карантинных мер. Причиной продления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал тот факт, что Кабмин ожидает пик заболеваемости COVID-19 в начале мая 2020 – в период с 3-го по 8-е число.