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Коронавирус в Украине и мире 21 июля: за сутки заразились еще 205 тысяч человек

Жертвами COVID-19 стали еще более четырех тысяч человек.

21 июля 2020, 07:05
коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 21 июля, в мире обнаружили 14,65 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на четыре тысячи человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 4:00 утра вторника, 21 июля, в мире зарегистрированы 14 655 405 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 205 182 новых зараженных.

При этом 609 198 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 4 036 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 825 153 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 140 957 человек.

Бразилия - 2 118 646 зараженных и 80 120 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 118 206 человек, умерли от болезни - 27 497.

Россия. Подтверждены 776 212 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 408 человек.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 373 628 человек. От болезни умерли 5 173 пациента.

Перу. В стране 353 590 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 187 жертв болезни.

В Мексике - 349 396 инфицированных, 39 485 человек умерли от болезни.

Чили - 330 930 больных и 8 503 жертвы.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 296 944 человека, умерли от болезни уже 45 397 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 276 202 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 14 405.

Коронавирус - статистика 21 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных коронавирусом в Украине 20 июля

По состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине были зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).

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